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ممثلون للمجتمع المدني يعلنون خطوات للضغط من أجل إعادة أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 01:01 صباحا
ممثلون للمجتمع المدني يعلنون خطوات للضغط من أجل إعادة أبوعجيلة
أبوعجيلة مسعود المريمي داخل مكتب عمدة مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الأحد 11 ديسمبر 2022، (رويترز)
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أعلن ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن خطوات تصعيدية للضغط من أجل إعادة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي الذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي».

وطالب البيان المشترك، المُوقعَّ من 85 شخصية، محكمة الجنايات الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء وكل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتحري السريع «من أجل إعادة الرهينة المختطف أبوعجيلة مسعود لأرض الوطن بالسلامة».

حملات تبرع شعبية وتظاهرات
ودعا البيان إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل فريق محاماه دوليين للدفاع عن أبوعجيلة، والعمل على إطلاقه والدعوة لها من خلال وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلق الموقعون على البيان دعوة لـ«الخروج والتنديد بهذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عن تسليم مواطن ليبي لسلطات أجنبية، والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها تنديدا بهذه الجريمة النكراء».

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لجنة أهلية لمتابعة مجريات القضية
وقالوا إنهم سوف يشكلون «لجنة أهلية لمتابعة كافة مجريات القضية من أجل الضغط لمحاسبة المسؤولين وعودة أبو عجيلة مسعود المريمي لليبيا».

وعبّر الموقعون على البيان عن «صدمتهم بخبر اختطاف المواطن أبوعجيلة لصاح السلطات الأميركية لتحاكمه بشأن اتهامه بصناعة القنبلة التي أدت إلى تفجير الطائرة في قضية لوكربي الشهيرة بالرغم من إقفال ملف القضية في سنة 2008 بقرار رئاسي من جورج بوش الابن».

اتهام حكومة الوحدة الوطنية
ودان البيان المشترك خطف المواطن الليبي «بمساعدة أطراف ليبية وعرضه على القضاء الأميركي دون منحه الحق في الاتصال الهاتفي وتوكيل فريق للمحاماة»، لافتين إلى أن «هذه المحاكمة غير الشرعية دونما إطار القانون؛ مما يعد جريمة تضع حكومة الوحدة الوطنية في دائرة الاتهام والمشتركون فيها وكل المسؤولين بهذه الحكومة».

وقالوا إن «اختطاف ونقل وتسليم أبوعجيلة مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني ولكل العهود والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية»، مذكّرين في الوقت نفسه بإصدار الرئاسة الأميركية مرسومًا عام 2008 ينص على التزامها التام بإنهاء أي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا أقامتها عائلات الضحايا في حادثة «لوكربي» تجاه ليبيا أمام المحاكم الأميركية وخارجها.

كما أشاروا إلى قانون الكونجرس الأميركي رقم 110/30، الذي تقدم به (جو بايدن) النائب في الكونجرس آنذاك الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، والذي ينص على أن «تكون الممتلكات والمواطنون الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر».

وأوضح البيان أن القضية جرى إغلاقها ودفع تعويضات بمقدار 3 مليارات دولار من أموال الشعب الليبي، و«بالرغم من أن هذه الاتفاقية تبعها اعتراف جهات غير ليبية بالمسئولية عنها وعن ضحاياها إلا أن الدولة الليبية لم تطالب باستعادة هذه الأموال كونها بريئة وقامت بالدفع نتيجة اتفاق دولي يحتم الالتزام، وهذا الاتفاق كان بضغط سياسي دولي ووساطة عربية آنذاك وجرى إنهاء القضية».

إدانات واسعة لتسليم أبوعجيلة
وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

يأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

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