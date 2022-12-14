النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. وسنعلن النتائج في حينها

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إن النيابة باشرت التحقيقات في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، دون إجراءات قانونية.

وأضاف في تصريحات بحضور وسائل إعلام ليبية بينها قناة الوسط «WTV»، أن الشكوى بهذا الخصوص عرضت علينا، والأمر محل التحقيق، وسنعلن نتائج التحقيقات في حينها.

أبوعجيلة يمثل أمام محكمة أميركية

وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

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ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ردود فعل واسعة

وأثارت عملية خطف أبوعجيلة ردود فعل ليبية واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

كما حمَّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل مجحف ومخجل»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».