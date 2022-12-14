بينهم محامون وكتاب وإعلاميون وأساتذة جامعة... ليبيون يدينون خطف أبوعجيلة ويطالبون بإعادته

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

دان ليبيون واقعة «خطف وتسليم» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم في قضية «لوكربي»، مطالبين الولايات المتحدة بإعادته إلى أرض الوطن لأنها «غير مخولة قانونًا» بمحاكمته، التي من المفترض أن يختص بها القضاء الإسكتلندي، على فرض أن ليبيا وافقت على التسليم.

جاء ذلك في بيان إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وقع عليه 120 مواطنًا، بينهم كتَّاب وصحفيون ومحامون وأدباء وأساتذة جامعيون وحقوقيون.

وقالوا إن تسليم المواطنين الليبيين إلى حكومات دول أجنبية، محكوم بإجراءات قانونية ودستورية، وردت في قانون الإجراءات والعقوبات الليبي؛ وما حدث في هذه الواقعة «مخالف لهذه القوانين»، كما أن طريقة القبض والتسليم «خرق للسيادة والكرامة» لدولة ليبيا وشعبها.

أفراد المخابرات الليبية «محصنون»

وأشار البيان إلى أن قضية «لوكربي» أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأميركية الموقعة العام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السنة ذاتها؛ وبموجب القانون رقم 110/30، لسنة 2008 الذي أصدره «كونغرس»، الذي ينص على «أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر»، إضافة إلى إصدار بوش مرسومًا رئاسيًا، ينص على التزام بلاده بـ«الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا، سواء أكانت أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية».

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وأضاف أن أفراد المخابرات الليبية، ومن في حكمهم من الموظفين الليبيين، محصنون من التسليم والمحاكمة ليس فقط بموجب القوانين الليبية، بل أيضًا بموجب أحكام الاتفاقية المشار لها، وإن فتح ملف هذه القضية سيفتح ملفات كثيرة أخرى، سيكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى تؤثر على ليبيا وشعبها لعقود.

مطالبة بتكليف محام دولي لمتابعة القضية

وطالب بفتح تحقيق مع من تورط في قضية القبض والتسليم، واعتبار ذلك يرقى لتهمة الخيانة العظمى، وتكليف محام دولي لمتابعة القضية، وتأكيد بطلان الإجراءات المتخذة ضد أبوعجيلة، وتقديم مذكرة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية الأخرى لإدانة هذا العمل، متهمًا الولايات المتحدة «باستغلال ضعف وهشاشة» ليبيا، وارتكاب «مخالفة لكل الأعراف والقوانين والشرائع».

ودعا البيان، الحكومة الليبية وكافة وزاراتها إلى إيضاح موقفها وتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا العمل، وشرح ما حدث للرأي العام، ونشر كل نتائج التحقيقات مع المتورطين في هذه الواقعة.