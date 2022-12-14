بينهم محامون وكتاب وإعلاميون وأساتذة جامعة... ليبيون يدينون خطف أبوعجيلة ويطالبون بإعادته

دان ليبيون واقعة «خطف وتسليم» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم في قضية «لوكربي»، مطالبين الولايات المتحدة بإعادته إلى أرض الوطن لأنها «غير مخولة قانونًا» بمحاكمته، التي من المفترض أن يختص بها القضاء الإسكتلندي، على فرض أن ليبيا وافقت على التسليم.
جاء ذلك في بيان إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وقع عليه 120 مواطنًا، بينهم كتَّاب وصحفيون ومحامون وأدباء وأساتذة جامعيون وحقوقيون.
وقالوا إن تسليم المواطنين الليبيين إلى حكومات دول أجنبية، محكوم بإجراءات قانونية ودستورية، وردت في قانون الإجراءات والعقوبات الليبي؛ وما حدث في هذه الواقعة «مخالف لهذه القوانين»، كما أن طريقة القبض والتسليم «خرق للسيادة والكرامة» لدولة ليبيا وشعبها.
أفراد المخابرات الليبية «محصنون»
وأشار البيان إلى أن قضية «لوكربي» أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأميركية الموقعة العام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السنة ذاتها؛ وبموجب القانون رقم 110/30، لسنة 2008 الذي أصدره «كونغرس»، الذي ينص على «أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر»، إضافة إلى إصدار بوش مرسومًا رئاسيًا، ينص على التزام بلاده بـ«الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا، سواء أكانت أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية».
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وأضاف أن أفراد المخابرات الليبية، ومن في حكمهم من الموظفين الليبيين، محصنون من التسليم والمحاكمة ليس فقط بموجب القوانين الليبية، بل أيضًا بموجب أحكام الاتفاقية المشار لها، وإن فتح ملف هذه القضية سيفتح ملفات كثيرة أخرى، سيكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى تؤثر على ليبيا وشعبها لعقود.
مطالبة بتكليف محام دولي لمتابعة القضية
وطالب بفتح تحقيق مع من تورط في قضية القبض والتسليم، واعتبار ذلك يرقى لتهمة الخيانة العظمى، وتكليف محام دولي لمتابعة القضية، وتأكيد بطلان الإجراءات المتخذة ضد أبوعجيلة، وتقديم مذكرة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية الأخرى لإدانة هذا العمل، متهمًا الولايات المتحدة «باستغلال ضعف وهشاشة» ليبيا، وارتكاب «مخالفة لكل الأعراف والقوانين والشرائع».
ودعا البيان، الحكومة الليبية وكافة وزاراتها إلى إيضاح موقفها وتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا العمل، وشرح ما حدث للرأي العام، ونشر كل نتائج التحقيقات مع المتورطين في هذه الواقعة.
الموقعون:
1- محمود أحمد البوسيفي - صحفي
2- سامي محمد الإدريسي - كاتب صحفي
3- راوية أبوخشيم - مواطنة ليبية
4- أحمد الطبولي
5- الزبير غيث - كاتب صحفي
6- عبدالله سليمان - إعلامي
7- محمود الطوير - ناشط حقوقي
8- محمد علي المبروك خلف الله - كاتب ليبي
9- أحمد محمد عبدالسلام - مواطن ليبي
10- رجب الزمزام - كاتب ومهتم بالشأن العام
11- طارق عمر منصور - مدون
12- صلاح الدين محمد التواتي - صحفي
13- إيناس عبدالرزاق الطاهر أحميدة
14- إبراهيم محمد العزيبي موطن ليبي
15- مسعود نصر الرقعي ـ مواطن ليبي
16-مسعود باكاكو - أستاد جامعي
17- مريم عبد الحفيظ - مواطنة
18- محمد العريفي التومي - مواطن
19- بشير محمد أبوالقاسم - صحفي
20- عادل يوسف قرادة
21- السنوسي سالم الشيباني - مواطن ليبي
22- محمود عطية أبوزنداح - كاتب صحفي
23- مريم العجيلي - إعلامية وممثلة
24- علي جبريل صالح - إعلامي
26- أحمد الجيلاني العكروتي
27- مرزوق بوبكر عبدالقادر الفاخري - عضو الأمانة العامة القبائل الليبية ومنسق مجلس التوافق والتواصل الوطني الليبي
28- طارق الهاشمي حبلوص - أستاذ جامعي
29- بشير عبدالقادر إبراهيم - موطن ليبي
30- مصطفي الزائدي - طبيب
31- خيري أحمد لابيرش - مواطن ليبي
32- إيمان الطيره - صحفية
33- الهادي شليق - كاتب صحفي
34- أحمد التريكي - إعلامي
35- عبدالمنعم يوسف اللموشي - مستشار ثقافي
36- عياد عبدالجليل - صحفي
37- كلثوم البوسيفي - قائد طائرة
38- عبدالرحمن العياطي - مصور صحفي
39- محمد البوسيفي - مواطن
40- راضية الزنتاني - صحفية ومصورة
41- فتحي عبدالكريم المريمي - كاتب صحفي
42- محمود مسيلخ - مواطن
43- عادل ساسي - أستاذ جامعي
44- عبدالسلام الزغيبي
45- زكريا محمد حجازي العنقودي - صحفي
46- أحمد الطبولي
47- راوية أبوخشيم - مواطنة ليبية
48- سامي محمد الإدريسي - كاتب صحفي
49- عبدالسلام إبراهيم شعبان فطيس
50- محمد أمسيك - كاتب صحفي
51- ناصر الهواري - رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان
52- منصور عبدالحفيظ محمد اسويسي - مواطن ليبي
53- طارق محمد البشاري
54- غزالة الحريزي - كاتبة
55- طه البوسيفي - مصور
56- أحمد الشريف
57- عبدالله راشد - صحفي
58- طاهر شرف الدين - مواطن
59-خالد عبدالله - عضو المكتب السياسي لحزب تحالف القوى الوطنية
60- سراج الدين الورفلي - كاتب
61- محمدلاجودة الجازوي
62- مصطفى الصغير - مهندس زراعي
63- انشراح الشيباني - مصورة صحفية
64- أسعد محسن زهيو - مرشح رئاسي
65- رمضان بشير الحداد - مواطن
66- هند التواتي- صحفية
67-سوزان عاشور - كاتبة وصحفية
68- جمال امحمد الكافالي
69- محمد المدني الأزهري - دبلوماسي سابق
70-اخلافو العبيدي - مقدم
71- عبدالسلام إبراهيم شعبان فطيس
72- محمود مصطفى الزليطني - رئيس حزب قوى الشعب العاملة
73- ليلى محمد سويسي - ناشطة قانونية
74- رافع ابراهيم آل حبتي - فنان
75- صلاح محمد بكار - معلم
76- علي بشيري - مخرج صحفي
77- د. أشرف محمد بلها - رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا
78- السعداوي خليفة
79- ناجي عيسى مسعود
80- مصطفى محمد فنوش - صحفي
81- عز الدين محمد ونيس - عضو تجمع تكنوقراط ليبيا
82- أنس ميلاد الغزالي - مدير مكتب رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا
83- محمد عبد الله الأجم - أكاديمي وصحفي
84- البروفسور مفتاح عبدالله المسوري
85- أبوبكر رجب الخميسي - رئيس مكتب الشباب بتجمع تكنوقراط ليبيا
86- طارق علي الفرجاني - عضو تجمع تكنوقراط ليبيا
87- عبدالقادر غوقة - وزير وسفير متقاعد
88- محمد أحمد القائدي - مواطن
89- رمضان البحباح - دبلوماسي
90- مخلص العجيلي - مصور صحفي
91- عبدالسميع سالم العلاقي
92- عبدالرحمن بشير الرقيعي - مواطن
93- د. ربيعة محمد قويدر - طبيبة
94- عبدالله ضؤ هويدي - إذاعي
95- سيف الدين رجب الخميسي - عضو تجمع تكنوقراط ليبيا
96- عبدالحكيم القبائلي - صحفي
97- إبراهيم أحمد النفار - مواطن
98- عبدالرزاق أبورونية - فنان
99- محمود بشير السوكني - صحفي
100- د. فوزية علي بن غشير - رئيسة منظمة طريقي لدعم المرأة
101- عمار شنفير - صحفي
102- د. آمنة فرج المغزازي - أستاذة جامعية
103- نعيمة العجيلي - مواطنة
104- أبوالقاسم الصويعي - مواطن
105- حمزة جبودة - مواطن
106- حسين مفتاح أبوسطاش- لجنة المهجرين بالإسكندرية
107- منتصر الشريف - صحفي
108- عائشة أحمد بازامة - شاعرة
109- عبدالباسط الجارد - فنان.
110- د. مصطفى الفيتوري - باحث وكاتب وأكاديمي
111- آمال رجب ديهوم - أستاذة جامعية
112- عبدالسلام على الكوت - مواطن
113- عيد سعيد - مدير معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح
114- محمود المصراتي - صحفي
115- جلال المبروك - مستشار قانوني
116- د. محمد أحمد خلف الله - أستاذ جامعي
117- عمر لامين المحمودي - مواطن
118- أبوبكر ناجي كعبور - مواطن
119- محمد شعيب - فنان
120- حسين عبد النبي - مواطن
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