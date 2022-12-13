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خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 12:51 مساء
خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه
أبوعجيلة مسعود المريمي داخل مكتب عمدة مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الأحد 11 ديسمبر 2022، (رويترز)
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مثل المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه.

وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ردود فعل ليبية منددة
وأثارت عملية «خطف» أبوعجيلة ردود فعل ليبية واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

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كما قال مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إن القضية أغلقت تمامًا، وذلك وفق اتفاقية التسوية الموقعة في العام 2008 بين ليبيا والولايات المتحدة، إبان عهد العقيد معمر القذافي، والتي تنص على أنه «لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو العام 2006».

بينما طالبت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالإفراج الفوري عن أبوعجيلة وإعادته إلى أرض الوطن، مستنكرة احتجازه وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.

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