مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

حمل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل مجحف ومخجل»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأعاد المجلس، وفق المنشور، تأكيد بيانه السابق بشأن «رفض محاولة إعادة إحياء قضية لوكربي واختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، الذي قامت الحكومة بتسليمه إلى الولايات المتحدة».

ردود فعل ليبية منددة

وأثارت عملية «خطف» أبوعجيلة ردود فعل ليبية واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

ومثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وفي 19 نوفمبر الماضي، رفض بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدًا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.



وقال المجلس في بيان، إن إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى «أي مبررات سياسية أو قانونية»، مؤكدًا «عدم التزامه» بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، ودعا مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء «هذا العبث»، حسب وصفه.

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وبينما أكد «إدانته التامة» لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب؛ حض مجلس الدولة الجهات الأمنية ذات الاختصاص على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة» بحجة ذكره في التحقيقات.