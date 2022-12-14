المنفوخ يبحث مع مدير حقل الشرارة تبادل الخبرات في مجال توليد الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ، ومدير حقل الشرارة النفطي الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال توليد الطاقة.

جاء ذلك خلال جولة للمنفوخ في الجنوب، اليوم الأربعاء، حيث تفقد محطة أوباري الغازية، واستمع إلى شرح من مدير عام المحطة والمهندسين والفنيين بها حول احتياجاتها، كما تابع عملية تشغيل وحدات توليد الطاقة بها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

كما زار محطات «براك المدينة وأم الجداول والزوية» في بلدية الشاطئ، حيث قدم المهندسون والفنيون بها طلباتهم لأجل انتظام العمل، وطرحوا المشكلات والعراقيل التي تواجههم.

وفد شركة الكهرباء خلال تفقده العمل في المحطة.

لقاء موسع مع مهندسي وفنيي المحطة.

محطة أوباري.