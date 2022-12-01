سفير فرنسا: الصور أطلعني على جهوده لتوطيد دولة القانون

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن النائب العام، المستشار الصديق الصور، أطلعه على جهوده من أجل «توطيد دولة القانون».

وكتب مهراج، عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس، «أبلغني النائب العام الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون.. ستدعم فرنسا مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية».

طعن ضد تعيين الصور نائبا عاما.. ورفض نيابي للإجراء

وقدم عدد من السياسيين في 17 نوفمبر الماضي، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، طعنا بطريق النقض في «عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف» الصديق الصور نائبا عاما.

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وفي 24 من الشهر نفسه، نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة وقفة احتجاجية رفضا للطعن، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، وطالبوا بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وبالمثل، نظم أعضاء وموظفو النيابة العامة في بني وليد، وقفة احتجاجية بمقر النيابة وسط المدينة، استنكروا فيها الطعن، معربين عن رفضهم للإطاحة باستقلالية ووحدة القضاء، والمساس بالقضاء الليبي، وأشادوا بدور الصور في محاربة الفساد.