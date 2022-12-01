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سفير فرنسا: الصور أطلعني على جهوده لتوطيد دولة القانون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 02:44 مساء
سفير فرنسا: الصور أطلعني على جهوده لتوطيد دولة القانون
لقاء سفير فرنسا والنائب العام، 1 ديسمبر 2022، (حساب السفير على تويتر)
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قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن النائب العام، المستشار الصديق الصور، أطلعه على جهوده من أجل «توطيد دولة القانون».

وكتب مهراج، عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس، «أبلغني النائب العام الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون.. ستدعم فرنسا مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية».

طعن ضد تعيين الصور نائبا عاما.. ورفض نيابي للإجراء
وقدم عدد من السياسيين في 17 نوفمبر الماضي، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، طعنا بطريق النقض في «عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف» الصديق الصور نائبا عاما.

- وقفة احتجاجية بنيابة بني وليد ضد الطعن المقدم في قرار تكليف النائب العام
- السويحلي يهاجم النيابة العامة بعد احتجاج أعضائها على الطعن في قرار تعيين النائب العام
- مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

وفي 24 من الشهر نفسه، نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة وقفة احتجاجية رفضا للطعن، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، وطالبوا بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وبالمثل، نظم أعضاء وموظفو النيابة العامة في بني وليد، وقفة احتجاجية بمقر النيابة وسط المدينة، استنكروا فيها الطعن، معربين عن رفضهم للإطاحة باستقلالية ووحدة القضاء، والمساس بالقضاء الليبي، وأشادوا بدور الصور في محاربة الفساد.

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