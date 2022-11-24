السويحلي يهاجم النيابة العامة بعد احتجاج أعضائها على الطعن في قرار تعيين النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الخميس، النيابة العامة بعد احتجاج نظمه أعضاؤها في مصراتة على الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور.

وغرد السويحلي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور».

وأضاف السويحلي «يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسون الفساد برفع شعارات اتهام الناس بالباطل»، موجها حديثه لأعضاء النيابة المحتجين بالقول «يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال، بئس النيابة هذه!».

طعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين النائب العام

وتقدم السويحلي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

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لكن مصدرا نيابيا صرح في وقت سابق إلى «قناة الوسط» بأن اختيار المستشار الصديق الصور لمنصب النائب العام جاء بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ووفق أطر دستورية وقانونية صحيحة، معربا عن تعجبه من توقيت الطعن في اختيار الصور، في غياب «الأسباب المقنعة لذلك».

وقفة احتجاجية لأعضاء النيابة العامة في مصراتة

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة اليوم، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا»، ودعوا الجميع للوقوف «صفا واحدا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، «وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وصونا للجهاز القضائي».