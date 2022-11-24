مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

استهجن أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

جاء البيان خلال وقفة اليوم الخميس، أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور.

وحذر البيان «الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا»، داعيًا إلى الجميع للوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، «وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي».

وأضاف أن هذه الحملة جاءت بعد أن استعاد الجهاز القضائي هيبته ومكانته بفضل رجاله، وعلى رأسهم النائب العام.

طعن أمام المحكمة العليا ضد الصور

وفي 17 نوفمبر الجاري، قدم عدد من الشخصيات، أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة رئيسه السابق عبدالرحمن السويحلي، طعنًا بطريق النقض في «عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف» الصديق الصور نائبًا عامًا.

- النائب العام: ضبط تعديات على مشروع النخيل والزيتون ومقر صيانة المعدات الزراعية في سبها

- إحالة مدير وموظفين بفرع المصرف التجاري العزيزية للقضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار

- النيابة العامة تقرر حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني

من جانبه، صرح مصدر نيابي لـ«قناة الوسط» بأن اختيار الصديق الصور جاء بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ووفق أطر دستورية وقانونية صحيحة.

وأعرب المصدر عن تعجبه من توقيت الطعن في اختيار الصور، في غياب «الأسباب المقنعة لذلك»، مضيفًا أن شرعية مجلس النواب مستمدة من الشعب وصناديق الانتخابات.