شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

في حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» اليوم الإثنين عبر قناة الوسط «Wtv» في السابعة مساء بتوقيت ليبيا تناقش أهم القضايا على الساحة الرياضية، وكذلك متابعة دقيقة لبعض الآراء الفنية لضيوف الحلقة.

ويتناول برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» محاور عدة في حلقة اليوم الإثنين مع الإعلامي مراد دخيل، أبرزها تواجد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» المدير الفني للمنتخب الليبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار لمراقبة المنافسين.

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أيضا من بين المحاور قرار حرمان الجمهور من حضور المباريات في المجموعة الأولى وأسبابه، وكذلك مناقشة ملف اللاعبين الفلسطينيين والسودانيين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» حل أم أزمة؟. كما يطرح برنامج «في التسعين» مجموعة من أهم القضايا والموضوعات التي تشغل الشارع الرياضي في ليبيا.