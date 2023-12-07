تعادل الخمس وأساريا بهدفين لمثلهما في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الخمس وأساريا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الخميس بملعب الخمس في افتتاح مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

جون مارك أحرز هدفي الخمس

أحرز هدفي أساريا البهلول أبوسهمين وهشام سحيلة، فيما تكفل جون مارك بتسجيل هدفي الخمس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الخمس إلى ست نقاط، كما ارتفع رصيد أساريا إلى سبع نقاط.

وتتواصل مباريات الجولة السادسة من مواجهات المجموعة الثانية من «دورينا» غدا الجمعة بإقامة مباراتين، فيلعب البشائر مع الاتحاد المصراتي في الثالثة والنصف عصرا بملعب الشموع، كما يلتقي الملعب الليبي مع السويحلي في السابعة مساء بملعب النهر.

- «بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات وأرقام الأسبوع الرابع من الدوري الليبي

- السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي الجبال (صور)

أما في المجموعة الأولى فتقام غدا الجمعة مباراة واحدة بين فريقي المروج والصقور في الثالثة عصرا بملعب بشير جودة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة.