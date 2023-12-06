«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات وأرقام الأسبوع الرابع من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة آخر مواجهات الجولة وجمعت فريقي النصر والأنوار على ملعب شهداء بنينا وانتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 10 نقاط وضعته في ريادة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الأنوار عند النقطة الواحدة محتلًا بها المرتبة قبل الأخيرة في المجموعة ذاتها، وفيما يلي نتائج الجولة الرابعة من المجموعة الأولى:

فاز الأهلي بنغازي على التحدي بهدفين دون رد، والأخضر على المروج بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل بهدف الصداقة والصقور، بجانب فوز النصر على الأنوار بهدف، بينما تأجلت مباراة التعاون والهلال بسبب المشاركة الأفريقية لفريق الهلال.

ترتيب المجموعة الأولى

النصر في صدارة الترتيب بـ10 نقاط، والأخضر 8 نقاط، والأهلي بنغازي 7 نقاط، والهلال 7 نقاط، والتعاون 5 نقاط من ثلاث جولات، والصقور 3 نقاط، والتحدي 3 نقاط، والأنوار والصداقة نقطة واحدة.

جدول الجولة الخامسة للمجموعة الأولى

يشهد الجمعة 8 ديسمبر الجاري مواجهة المروج والصقور على ملعب بشير جودة في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تجرى السبت 9 ديسمبر مواجهة وحيدة وتجمع الصداقة مع التحدي على ملعب شحات في تمام الساعة الثالثة ومحدد لها دون جمهور.

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تجرى الأحد 10 ديسمبر مواجهتين: الأولى التعاون مع النصر على ملعب 10 يونيو بأجدابيا في تمام الساعة الثالثة، والمواجهة الثانية تجمع الأنوار مع الأخضر على ملعب الأبيار في تمام الساعة الثالثة، بينما تأجلت مواجهة الأهلي بنغازي والهلال بسبب مشاركة الأخير في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

3 بطاقات حمراء في مباراة واحدة

شهدت الجولة الرابعة من المجموعة الأولى خروج ثلاث بطاقات حمراء في مباراة واحدة شملت الطاقم الإداري لفريق التحدي بطاقتان وحارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي بطاقة.

وشهد الدوري حتى الآن 12 عملية طرد للاعبين بالبطاقة الحمراء، كما كانت أكبر نتيجة سجلت خلال الأسبوع في مباراة الأخضر والمروج وانتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.