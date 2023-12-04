السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي الجبال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

وصل اليوم الإثنين الطاقم الفني الجديد إلى نادي السويحلي لكرة القدم بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال ومساعده شكري الزعلاني والمعد البدني ناجح الصغير ومدرب الحراس أنيس بن مقداد.

كان في استقبال الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول المدير التنفيذي للنادي السويحلي علي صوان ومسؤول العلاقات بالنادي محمد الوش وإداري الفريق الأول رضا الشريف، حسب صفحة نادي السويحلي عبر «فيسبوك».

- الاتحاد المصراتي يحسم الـ«ديربي» والسويحلي دون رصيد

أقالت إدارة نادي السويحلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم لسعد الشابي بسبب النتائج السلبية للفريق، وخاصة بعد خسارة الفريق «ديربي» مدينة مصراتة أمام فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة 3-2.

فشل السويحلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الجولات الأربع الأولى في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، ليصبح رصيده دون نقاط، وخسر السويحلي أمام كلٍ من الخمس وأساريا والأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب فتحي الجبال يصل إلى نادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب فتحي الجبال يصل إلى نادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب فتحي الجبال يصل إلى نادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)