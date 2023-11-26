الاتحاد المصراتي يحسم الـ«ديربي» والسويحلي دون رصيد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم فريق الاتحاد المصراتي «ديربي» مدينة مصراتة، بعد فوزه على فريق السويحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شوط أول دون أهداف وفرصة ضائعة للسويحلي

أضاع السويحلي في الشوط الأول العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل في المقابل اعتمد الاتحاد المصراتي على الهجمات المرتدة والتي كانت خطيرة على مرمى السويحلي لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

خماسية في الشوط الثاني وسط تألق المحترفين

جاء الشوط الثاني عكس مجريات اللعب، واستطاع المحترف البورندي لفريق الاتحاد المصراتي سيودي عبدالله تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55، والهدف الثاني سجله اللاعب اسعد ابحور في الدقيقة 75، وأضاف الهدف الثالث المحترف البورندي عبدالله، ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

جاء هدف السويحلي الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 89 عن طريق المحترف النيجيري جون أوكي، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق نفس المحترف النيجيري جون أوكي في الوقت المضاف وتحديدًا في الدقيقة 92.

الاتحاد المصراتي وصل إلى النقطة السابعة، والسويحلي دون رصيد بعد الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

فريق كرة القدم الأول بنادي السويحلي. (فيسبوك)

النتيجة النهائية لـ«ديربي» بين الاتحاد المصراتي والسويحلي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)