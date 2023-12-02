الأخضر يفوز على المروج برباعية ويتصدر المجموعة الأولى من «دورينا» موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط

خطف فريق الأخضر صدارة المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعدما تمكن من الفوز اليوم السبت على المروج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من «دورينا».

آري بابل سجل «هاتريك» للأخضر

بهذا الفوز تمكن الأخضر من رفع رصيده إلى ثماني نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى موقتا بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة، ليتفوق بذلك على النصر والهلال والأهلي بنغازي ولكل منهم سبع نقاط، بينما بقي رصيد المروج عند نقطة واحدة.

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تقدم آري بابل للمدينة بالهدف الأول ثم نجح جولينهو في تسجيل الهدف الثاني، تبعه آري بابل بتسجيل الهدفين الثالث والرابع «هاتريك».