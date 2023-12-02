الأخضر يواجه المروج في الدوري الليبي ضمن المجموعة الأولى.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الـ«49» الانطلاق بانتظام، حيث سيلتقي اليوم السبت 2 ديسمبر، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا، فريقا الأخضر والمروج.

الأخضر يواجه المروج على ملعب شيخ الشهداء، ويراقب اللقاء محمد الزلاوي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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وتستكمل مواجهات المجموعة نفسها الإثنين 4 ديسمبر، حيث سيلتقي في تمام السابعة فريقا النصر والأنوار على ملعب شهداء بنينا. في حين تأجلت مباراة الهلال والتعاون بسبب مشاركة الأول في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)