«Wtv» تطلق أحدث أفكارها الرياضية ببرنامج «ملعب الوسط» الجديد.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط «Wtv» تقديم الجديد من أفكار البرامج الرياضية المختلفة، وفي أحدث ظهور تنطلق أولى حلقات برنامج «ملعب الوسط»، اليوم الثلاثاء.

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك» النقاب عن الثوب الجديد في باقة البرامج الرياضية بالقناة قائلة: «للمرة الأولى في ليبيا ومع محللي ونجوم WTV بتشكيلة جديدة، دورينا بتفاصيله الفنية وأرقامه الدقيقة وكواليسه المخفية في ملعب الوسط.. كونوا في الموعد بداية من الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء».

- صفحة الوسط «Wtv» تطرح استطلاع رأي جماهيريا قبل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والاتحاد

تنطلق أولى الحلقات اليوم الثلاثاء مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج مع محللي الوسط «Wtv» أبوبكر الحرك وعادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر.