التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة «ديربي العاصمة» بالتعادل السلبي بين الاتحاد وضيفه الأهلي طرابلس في ختام منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على أرضية ملعب الجميل.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وحصل كلا الفريقين على كرات خطرة، وخصوصًا فرصتين لفريق الاتحاد، الأولى للعباسي في الدقيقة 16، وفرصة في الدقيقة 33 لرييس، وفرصتين للأهلي طرابلس عن طريق مهاجمه أحمد كرواع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فرص ضائعة من القطبين في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية للأهلي طرابلس، وشهد ثلاث فرص كانت سانحة للتسجيل، فرصتين لأحمد كرواع، وفرصة للاتحاد ضاعت بسهولة.

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لاحت فرصة كاد أن يسجلها الصويعي مدافع الأهلي طرابلس، وتصدى لها حارس مرمي الاتحاد بن الأشهر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويقتسم الفريقان نقطة لكل فريق في رصيده.

الأهلي طرابلس بات بـ8 نقاط، والاتحاد دون نقاط بسبب عقوبة مفروضة عليه من الموسم الماضي.