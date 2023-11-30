  • Alwasat News
Atwasat

لجنة تنظيم المسابقات تكشف برنامج عدد من جولات الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 06:52 مساء
لجنة تنظيم المسابقات تكشف برنامج عدد من جولات الدوري الممتاز
مباراة الصداقة والتعاون في الدوري الممتاز (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم اليوم الخميس برنامج عدد من مباريات الدوري الممتاز للمجموعتين الأولى والثانية.

تأجيل مواجهة الأهلي بنغازي والهلال
ونشرت صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي جدول مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى للدوري الممتاز.

ووفقا للجدول المعلن فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة في الثامن من ديسمبر بمباراة المروج والصقور، على أن تتواصل المباريات في التاسع من الشهر نفسه بمباراة الصداقة والتحدي، وتختتم في العاشر من ديسمبر بمباراتي التعاون مع النصر، والأنوار مع الأخضر، فيما تأجلت مباراة الأهلي بنغازي والهلال.

كما أعلنت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة برنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

ووفقا للجدول، فإن الجولة ستنطلق في السابع من ديسمبر بمباراة الخمس وأساريا، تليها مباراتان في اليوم التالي هما: البشائر مع الاتحاد المصراتي، والملعب الليبي مع السويحلي، لتختتم الجولة في التاسع من ديسمبر بمواجهة الأهلي طرابلس والمدينة، فيما تأجلت مباراة الاتحاد وأبوسليم.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات أيضا برنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

وتفتتح الجولة في الرابع عشر من ديسمبر بمباراة التحدي والهلال، وتقام في اليوم التالي مباراتان تجمعان الأخضر والتعاون، والمروج والصداقة، على أن تختتم الجولة في السادس عشر من ديسمبر بمباراتي النصر والأهلي بنغازي، والصقور والأنوار.

- الصربي ميروسلاف دوكيتش مدربًا للسويحلي خلفًا للشابي
الاتحاد المصراتي يحسم الـ«ديربي» والسويحلي دون رصيد

وكشفت لجنة تنظيم المسابقات أيضا عن برنامج مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة في الرابع عشر من ديسمبر بمباراتي الخمس والأهلي طرابلس، والأولمبي والسويحلي، وتقام مباراة واحدة في الخامس عشر من ديسمبر بين الملعب الليبي والاتحاد، لتختتم مباريات الجولة في السادس عشر من ديسمبر بلقاء المدينة والاتحاد المصراتي، بينما تأجلت مباراة أبوسليم والبشائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يفتح النار على التحكيم في «دورينا»
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يفتح النار على التحكيم في ...
وزير الرياضة يفتتح ملعب المدينة بعد تجديده وتطويره
وزير الرياضة يفتتح ملعب المدينة بعد تجديده وتطويره
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية بمصر
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية بمصر
أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في الجزائر
أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في الجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس ......
المزيد
لجنة تنظيم المسابقات تكشف برنامج عدد من جولات الدوري الممتاز
لجنة تنظيم المسابقات تكشف برنامج عدد من جولات الدوري الممتاز...
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف ......
الصربي ميروسلاف دوكيتش مدربًا للسويحلي خلفًا للشابي
الصربي ميروسلاف دوكيتش مدربًا للسويحلي خلفًا للشابي...
أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في الجزائر
أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في ......
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية بمصر
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية ......
المزيد