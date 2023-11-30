لجنة تنظيم المسابقات تكشف برنامج عدد من جولات الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم اليوم الخميس برنامج عدد من مباريات الدوري الممتاز للمجموعتين الأولى والثانية.

تأجيل مواجهة الأهلي بنغازي والهلال

ونشرت صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي جدول مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى للدوري الممتاز.

ووفقا للجدول المعلن فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة في الثامن من ديسمبر بمباراة المروج والصقور، على أن تتواصل المباريات في التاسع من الشهر نفسه بمباراة الصداقة والتحدي، وتختتم في العاشر من ديسمبر بمباراتي التعاون مع النصر، والأنوار مع الأخضر، فيما تأجلت مباراة الأهلي بنغازي والهلال.

كما أعلنت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة برنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

ووفقا للجدول، فإن الجولة ستنطلق في السابع من ديسمبر بمباراة الخمس وأساريا، تليها مباراتان في اليوم التالي هما: البشائر مع الاتحاد المصراتي، والملعب الليبي مع السويحلي، لتختتم الجولة في التاسع من ديسمبر بمواجهة الأهلي طرابلس والمدينة، فيما تأجلت مباراة الاتحاد وأبوسليم.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات أيضا برنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

وتفتتح الجولة في الرابع عشر من ديسمبر بمباراة التحدي والهلال، وتقام في اليوم التالي مباراتان تجمعان الأخضر والتعاون، والمروج والصداقة، على أن تختتم الجولة في السادس عشر من ديسمبر بمباراتي النصر والأهلي بنغازي، والصقور والأنوار.

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وكشفت لجنة تنظيم المسابقات أيضا عن برنامج مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة في الرابع عشر من ديسمبر بمباراتي الخمس والأهلي طرابلس، والأولمبي والسويحلي، وتقام مباراة واحدة في الخامس عشر من ديسمبر بين الملعب الليبي والاتحاد، لتختتم مباريات الجولة في السادس عشر من ديسمبر بلقاء المدينة والاتحاد المصراتي، بينما تأجلت مباراة أبوسليم والبشائر.