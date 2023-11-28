إقالة مدرب السويحلي لسعد الشابي بعد النتائج السلبية ومفاوضات مع الجبال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقالت إدارة نادي السويحلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم لسعد الشابي بسبب النتائج السلبية للفريق، وخصوصًا بعد خسارة الفريق «ديربي» مدينة مصراتة أمام فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة 3-2.

فشل السويحلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الجولات الأربع الأولى في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، ليصبح رصيده دون نقاط، وخسر السويحلي أمام كلٍ من الخمس وأساريا والأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

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وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر مقربة من إدارة نادي السويحلي أنه جارٍ التفاوض مع المدرب التونسي فتحي الجبال خلفًا للمدرب لسعد الشابي لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري.

المدرب التونسي فتحي الجبال سبق أن درب فريق الأهلي طرابلس وحقق معه بطولة الدوري الليبي.

المدرب التونسي فتحي الجبال. (فيسبوك)