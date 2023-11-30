الصربي ميروسلاف دوكيتش مدربًا للسويحلي خلفًا للشابي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



تعاقدت إدارة نادي السويحلي مع المدرب الصربي ميروسلاف دوكيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المقال لسعد الشابي بسبب النتائج السلبية التي مُني بها الفريق خلال أربع جولات من الدوري الليبي الممتاز ولم يضف خلالها الفريق أي نقطة إلى رصيده.

السويحلي يتجه لمدرسة أوروبا الشرقية

يأتي تعيين المدرب الصربي ميروسلاف دوكيتش مديرا فنيا للفريق ليعكس قرار إدارة نادي السويحلي بتغيير البوصلة باتجاه أوروبا الشرقية وتحديدًا إلى صربيا.

وميروسلاف دوكيتش من مواليد 19 فبراير 1966 في مدينة شاباتس بجمهورية يوغوسلافيا السابقة، وهو لاعب كرة قدم صربي دولي سابق كان يلعب كمدافع، وقد سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، وقد لعب ميروسلاف دوكيتش خلال مسيرته 549 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا.

وخاض ميروسلاف دوكيتش عددا من التجارب التدريبية منها قيادة منتخب صربيا تحت 21 عاما بين عامي 2006 و2007، كما تولى تدريب فريق بارتيزان بين عامي 2007 و2008، وتولى تدريب فريق موسكرون في 2009، كما تولى تدريب فرق إيركوليس وريال بلد الوليد وفالنسيا وقرطبة وريال سبورتينغ خيخون.

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وقد فاز ميروسلاف دوكيتش بكأس صربيا مع فريق بارتيزان، وكأس أمم أوروبا تحت 21 سنة مع صريبا، وفاز بلقب مدرب العام في صربيا موسم 2006-2007، وقاد فريق بلد الوليد إلى الدوري الممتاز الإسباني.