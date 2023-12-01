فوز الملعب الليبي على الأولمبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق الملعب الليبي على الأولمبي بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب الأولمبي بالزاوية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا).

نصري كابوكا يحرز هدف الفوز للملعب الليبي

سجل هدف المباراة الوحيد نصري كابوكا في الشوط الأول من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في إضافة مزيد من الأهداف، لتنتهي المباراة بفوز الملعب الليبي بهدف نظيف.

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بهذه النتيجة، يرفع رصيد فريق الملعب الليبي إلى ست نقاط، متساويا مع أساريا رابع ترتيب المجموعة الأولى بـ«دورينا»، بينما وقف رصيد الأولمبي عند ثلاث نقاط.