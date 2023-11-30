أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل فريق أبوسليم تحضيراته في الجزائر لمواجهة فريق ساغرادا الأنغولي الأحد المقبل، في ثاني مبارياته في مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات يومية لأبوسليم

ويؤدي أبوسليم تدريباته بشكل يومي في مدينة عنابة الجزائرية التي ستستضيف مواجهة أبوسليم وساغرادا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة أبوسليم وساغرادا الأنغولي على أرضية ملعب عنابة، حيث سيسعى ممثل الكرة الليبية إلى تعويض خساراته في الجولة الأولى أمام الزمالك المصري بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق ساغرادا الأنغولي، خاصة أن المباراة تعد على أرض أبوسليم.

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ويتصدر كل من: ساغرادا الأنغولي والزمالك المصري ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية بثلاث نقاط لكل منهما، فيما يأتي بعدهما فريقا أبوسليم وسوار كويا الغيني من دون نقاط.