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الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 01:32 مساء
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية
مباراة أبوسليم والأخضر الودية السبت 11 نوفمبر 2023 (حساب أبوسليم على فيسبوك)
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كشف المدير التنفيذي لنادي أبوسليم فوزي الحراري أنه تقرر إقامة مباراة فريق أبوسليم مع الزمالك المصري ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب عنابة بالجزائر.

أبوسليم يتوجه للقاهرة الأحد
وقال فوزي الحراري إن فريق أبوسيم سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل ليمكث الفريق بالعاصمة المصرية عدة أيام قبل مواجهة الزمالك، حيث سيؤدي الفريق تدريباته بالقاهرة وفي الوقت نفسه يتعود اللاعبون على الأجواء فيها.

وفي تصريحات لفضائية نادي الزمالك، أضاف فوزي الحراري إن فريق أبوسليم يستعد لمواجهة الزمالك بكأس الكونفدرالية من خلال خوض مباريات ودية نظرا لتوقف منافسات الدوري الليبي الممتاز بسبب انشغال المنتخب الوطني بخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأشار المدير التنفيذي لنادي أبوسليم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني شكري الخطوي يقوم بمتابعة فريق الزمالك جيدا من خلال مبارياته في الدوري والكأس في مصر.

وشدد فوزي الحراري على أن فريق أبوسليم يعرف جيدا مدى قوة الزمالك وقدرات لاعبيه، لذلك فإن الاستعدادات لمواجهته تجري بجدية كبيرة لأن الزمالك فريق كبير ويستحق الاحترام، كما أن أبوسليم يريد تقديم مباراة كبيرة أمام منافسه المصري.

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وينافس فريق أبوسليم ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تضم أيضا فرق الزمالك المصري وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني. ويحل أبوسليم ضيفا على الزمالك يوم 26 نوفمبر الجاري.

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