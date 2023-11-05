الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم أحمد الباشا أن لجنة تنظيم المسابقات حرصت على سير بطولة الدوري الليبي الممتاز، والالتزام بالمواعيد بعد مرور أسبوعين على انطلاق الدوري.

تجنُّب الضغط على الهلال وأبوسليم

وأكد أحمد الباشا في تصريح إلى بوابة «الوسط» أن موعد اختتام مرحلة الذهاب سيكون في الحادي عشر من يناير المقبل مع مراعاة تواجد فريقي الهلال وأبوسليم بعد وصولهما إلى دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بحيث يكون هناك تنسيق لهذه المشاركة الأفريقية وعدم الضغط عليهما محليًا أثناء مبارياتهما الأفريقية.

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وانطلقت مسابقة الدوري الممتاز في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بإقامة مباريات الجولة الأولى من المسابقة، فيما تختتم الجولة الثانية اليوم الأحد، بمباراة الأهلي بنغازي والتعاون في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا، بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدين أحمد عوينه ووليد عيسى والحكم الرابع عماد خريش.