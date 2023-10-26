شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) في السابعة من مساء اليوم الخميس، متابعته للرياضة الليبية، حيث يناقش جملة من القضايا الرياضية المهمة التي تشغل بال الشارع الرياضي.

موضوعات مهمة تطرح على مائدة «في التسعين»

وسيكون ملف انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» غدًا الجمعة، على رأس الموضوعات التي سيتم طرحها خلال برنامج «في التسعين» الذي يقدمه الليلة المذيع مؤيد إسكندر، خاصة أن انطلاق المسابقة يأتي في ظل غياب روزنامة واضحة للمباريات، كما سيتم طرح ملف الصافرة ومخاوفه قبل انطلاق الدوري.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وسيكون المنتخب الوطني الأول حاضرًا بقوة خلال برنامج «في التسعين» بعد ثبات مركزه في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس.