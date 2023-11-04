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لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 06:38 مساء
لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من «دورينا»
مباراة الصداقة والتعاون في الجولة الأولى من «دورينا» 28 أكتوبر 2023 (حساب نادي التعاون على فيسبوك)
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أعلنت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم اليوم السبت، جدول مواعيد بداية جولات الذهاب للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وذلك بعد انطلاق جولتين من عمر المسابقة.

الجولة الثالثة من «دورينا» تبدأ 6 نوفمبر
ووفقا لما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات على حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، فإن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لـ«دورينا» ستبدأ في السادس من نوفمبر الجاري، بينما تبدأ الجولة ذاتها بالنسبة لفرق المجموعة الأولى في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

وتنطلق الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الثانية لـ«دورينا» في الثالث والعشرين من نوفمبر، بينما تبدأ مواجهات الجولة نفسها بالنسبة للمجموعة الأولى في الثلاثين من الشهر نفسه.

أما الجولة الخامسة من الدوري الممتاز «دورينا» فتبدأ في الثلاثين من نوفمبر بالنسبة لفرق المجموعة الثانية، بينما تبدأ مباريات المجموعة الأولى في السابع من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الجولة السادسة في السابع من ديسمبر بالنسبة لفرق المجموعة الثانية، بينما تبدأ الجولة ذاتها بالنسبة لفرق المجموعة الأولى في الرابع عشر من ديسمبر.

وتحدد يوم الرابع عشر من ديسمبر موعدا لبدء مباريات الجولة السابعة لفرق المجموعة الثانية، بينما تنطلق مباريات الجولة ذاتها بالنسبة لفرق المجموعة الأولى في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

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وتنطلق الجولة الثامنة من «دورينا» في الحادي والعشرين من ديسمبر بالنسبة للمجموعة الثانية، فيما تبدأ مباريات فرق المجموعة الأولى في الثامن والعشرين من الشهر نفسه. أما الجولة التاسعة فتبدأ مبارياتها في الثامن والعشرين من ديسمبر للمجموعة الأولى، بينما تبدأ مباريات الجولة نفسها بالنسبة للمجموعة الثانية في الرابع من يناير 2024.

وحددت لجنة تنظيم المسابقات يومي الرابع والحادي عشر من يناير 2024 موعدا لانطلاق مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي، للمجموعة الأولى من «دورينا».

جدول مواعيد بداية جولات الذهاب للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» (حساب لجنة تنظيم المسابقات على فيسبوك)
جدول مواعيد بداية جولات الذهاب للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» (حساب لجنة تنظيم المسابقات على فيسبوك)
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