الأخضر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصداقة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الأخضر أول فوز له في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، على حساب الصداقة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب شيخ الشهداء عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لـ«دورينا».

الأخضر يرفع رصيده لأربع نقاط بـ«دورينا»

انتهى الشوط الأول من مباراة الأخضر والصداقة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله عبدالرحيم من إحراز هدف المباراة الوحيد، ليحصل الأخضر على ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى أربع نقاط ، حيث سبق له الحصول على نقطة من التعادل مع النصر في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من «دورينا».

ويلتقي الأخضر في الجولة الثالثة من «دورينا» مع الصقور، بينما يلعب الصداقة مع الأهلي بنغازي.

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وتقام في السابعة مساء اليوم السبت مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لـ«دورينا» تجمع فريقي النصر والصقور على ملعب شهداء بنينا.