فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت مباريات افتتاح منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن فوز الأهلي طرابلس على الملعب الليبي بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النهر الصناعي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

فوز الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الأهلي طرابلس المحترف الرواندي تيري مانزي، ليحصد لفريقه أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من «دورينا»، بينما بقي الملعب الليبي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز من دون نقاط.

وضمن المجموعة الثانية أيضا، فاز الاتحاد المصراتي على أبوسليم بهدف مقابل لا شيء، الذي جاء من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجله البديل أبوشيبة، بينما أضاع فريق أبوسليم ركلة جزاء في الشوط الثاني.

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بهذه النتيجة، يحصل فريق الاتحاد المصراتي على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، ويبقى أبوسليم من دون نقاط.

أما في المجموعة الأولى بـ«دورينا» فقد التقى فريقا النصر والأخضر بملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة فقط.