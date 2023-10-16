شاهد: رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز يكشفون نقاطًا مهمة في الاجتماع الوزاري

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد عدد من رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بدعوة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للاجتماع مع رؤساء الأندية أمس الأحد بحضور وكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة.

- تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حلحلة كل المشاكل العالقة قبل انطلاق مسابقة الدوري في موسمه الجديد 2023-2024، حيث شدد الوزير على أن ينطلق الدوري في الموعد المقرر له يوم 27 أكتوبر الجاري.

بوقويطين: كل الأندية تحصلت على دعم مالي

من جانبه قال رئيس نادي الأخضر إدريس بوقويطين: «الاجتماع كان ممتازًا جدًا، وللأمانة كل الأندية تحصلت على دعم مالي، كما تحصلنا على وعود بشأن صيانة الملاعب»، حسب صفحة «حكومتنا عبر فيسبوك».

أبوشيحة: اتفقنا على تخصيص مقر بديل موقت لدارنس

أما رئيس اللجنة التسييرية لنادي درانس سهيل أبوشيحة، فقال «وزير الرياضة تواصل معنا بشأن الأحداث الأخيرة والأضرار التي تعرضنا لها، وخاصة نادي دارنس، وتم التواصل لحل العديد من المنخنقات، وتم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض في المدخل الغربي لمدينة درنة لتسهيل عودة النشاط الرياضي سريعًا، لأن مقر النادي في قلب المدينة، ومن ثم ارتباط عملية إعمار النادي بإعمار المدينة، وهو ما سيحتاج إلى وقت طويل، فكانت الفكرة بتخصيص 7 هكتارات لضمان سرعة استئناف النشاط».

شاكة: اجتماع الوزير ناقش جميع المشاكل ونتمنى الاستمرار

من جانبه، قال رئيس نادي الاتحاد المصراتي إبراهيم شاكة: «اجتماع الوزير ناقش جميع المشاكل التي تواجه الأندية، ونتمنى أن تستمر تلك النوعية من الاجتماعات مع الوزير، ولو ربع سنوية مثلًا، حتى نناقش حلحلة مشاكل الرياضة عمومًا، وليس كرة القدم فقط».