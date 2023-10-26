الاتحاد السكندري يرفض عرض الأهلي طرابلس لشراء مابولولو

القاهرة - بوابة الوسط

حدد نادي الاتحاد السكندري موقفه من بيع عقد مهاجمه مابولولو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى النادي عروضا احترافية للحصول على خدمات اللاعب.

الأهلي طرابلس حاول شراء مابولولو

وكشف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد أحمد في تصريحات لفضائية «صدى البلد» المصرية أمس الأربعاء، أن النادي تلقى عرضا من نادي الأهلي طرابلس لشراء عقد مابولولو، غير أنه جرى رفض العرض.

وقال إن العروض الاحترافية لمابولولو لم تتوقف عند عرض الأهلي طرابلس وحسب، بل تلقى عرضا آخر من نادي أحد السعودي، بجانب عروض أخرى وصلت قيمتها المالية إلى مليوني دولار.

وأضاف أن نادي الاتحاد بحث هذه العروض بجدية ليصل في النهاية إلى قرار رفضها جميعا بسبب عدم وجود البديل المناسب الذي يمكنه قيادة هجوم الفريق.

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ووصف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد مابولولو بأنه أحد أفضل المهاجمين في الملاعب المصرية في الوقت الراهن ولن يكون من صالح فريق الاتحاد السكندري الاستغناء عنه قبل توفير البديل القادر على سد الفراغ الذي سيخلفه في حالة رحيله.