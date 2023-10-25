شاهد عبر «Wtv».. أحدث تدريبات الملعب الليبي قبل مواجهة حامل اللقب الأهلي طرابلس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل فريق كرة القدم الأول بنادي الملعب الليبي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، الاستعداد للموسم الجديد 2023-2024، رقم (49)، حيث وضعته القرعة في مواجهة حامل اللقب الأهلي طرابلس، ضمن لقاءات الأسبوع الأول لـ«دورينا» عن المجموعة الثانية.

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وتابعت عدسات قناة الوسط «Wtv» أحدث تدريبات فريق الملعب الليبي، تحت قيادة المدرب الوطني عماد الدهماني، بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي أخيرًا.

المدرب عماد الدهماني قاد فريق الخمس الموسم الماضي، وأنقذه من الهبوط، ويعد من المدربين الشباب الذين استطاعوا تحقيق نتائج جيدة في فترة وجيزة.