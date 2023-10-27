الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

صرح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بأن الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية منذ أكثر من عشر سنوات.

الدبيبة يحضر مباراة الأهلي طرابلس والملعب الليبي

أدلى عبدالحميد الدبيبة بهذا التصريح على هامش حضوره المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي طرابلس والملعب الليبي على ملعب النهر الصناعي، وذلك في افتتاح منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا).

كما شهدت مباراة الأهلي طرابلس والملعب الليبي حضورا جماهيريا غفيرا، وذلك بعد قرار فتح أبواب الملعب أمام الجماهير لحضور المباريات الرياضية.

وتعد هذه المباراة الأولى التي تقام في ظل الحضور الجماهيري بعد سنوات من اللعب من دون جماهير، تنفيذا لقرار سابق صادر عن اتحاد كرة القدم.

وقد أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتسلم المبدئي لملعب النهر الصناعي، بعد استكمال أعمال صيانته وتطويره، ليستقبل أولى مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين فريقي الأهلي طرابلس والملعب الليبي.

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وأفاد وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، بأن الملعب جاهز لاستقبال المباريات المحلية، مؤكدا أن الوزارة تسلمت ملاحظات الاتحاد الأفريقي التي من شأنها اعتماد الملعب للمباريات الدولية والأفريقية، والتي وجّه الدبيبة بالبدء في تنفيذها، ليحتضن هذا المرفق الرياضي مباريات الأندية والمنتخبات الأفريقية والعربية.

كما أكد مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتة، أن أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي تسير بوتيرة عالية، منوها إلى أن المرفق الرياضي سيكون جاهزا مع بداية العام المقبل ليكون من الملاعب المعتمدة دوليا وفق أحدث شروط ومواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جانب من الجماهير الحاضرة في ملعب النهر الصناعي الجمعة 27 أكتوبر 2023 (فيسبوك)

جانب من الجماهير الحاضرة في ملعب النهر الصناعي الجمعة 27 أكتوبر 2023 (فيسبوك)