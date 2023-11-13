طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك وأبوسليم في «الكونفيدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قررت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدير اللقاء الحكم التونسي محرز المالكي بمساعدة كل من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل في حين سيكون الصادق السالمي حكمًا رابعًا، وتجرى المباراة بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

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وكشفت صفحة قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك»، الثلاثاء 7 نوفمبر، موافقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا على طلب استضافة مباريات فريق أبوسليم في الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة أفريقيا لـ«الكونفدرالية» في أيام 3 و10 ديسمبر و25 فبراير المقبل.