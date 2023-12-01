تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص فريق الصداقة أولى نقاطه في الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بتعادله بهدف لمثله مع الصقور، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة في طبرق، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

الصداقة يحصد أول نقطة في «دورينا»

ومع أن الصداقة حصد أول نقطة له في الدوري الممتاز، فإنه بقي في المركز الأخير بترتيب فرق المجموعة الأولى، بينما تمكن فريق الصقور من رفع رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز السابع.

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تقدم الصداقة بهدف عن طريق المحترف الإيفواري ندا ويلي في الدقيقة 66، إلا أن الصقور أدرك التعادل عن طريق المحترف ستيفن ساي.