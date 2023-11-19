قمة الاتحاد والأهلي طرابلس بدون جمهور.. و«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوعين الرابع والخامس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، السبت، جدول مباريات الأسبوعين الرابع والخامس، ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024.

الأسبوع الرابع

تبدأ المواجهات، الجمعة 24 نوفمبر الجاري، بمواجهة البشائر وأساريا على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا.

وفي اليوم التالي، السبت 25 نوفمبر، يلتقي المدينة والخمس على ملعب النهر في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

- «بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

ويشهد الأحد 26 نوفمبر مواجهة السويحلي والاتحاد المصراتي، وذلك على ملعب الشموع في الساعة الثالثة والنصف، لكنها ستجرى من دون حضور الجمهور.

والثلاثاء 28 نوفمبر، يلتقي الاتحاد والأهلي طرابلس على ملعب الجميل في تمام الثالثة والنصف، من دون حضور جمهور أيضا. بينما تأجل لقاء أبوسليم أمام الأولمبي بسبب مشاركة الأول في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، ويخلد فريق الملعب الليبي للراحة.

الأسبوع الخامس

تنطلق منافسات الأسبوع الخامس، الجمعة الأول من ديسمبر المقبل، بمواجهة الأولمبي والملعب الليبي على ملعب الزاوية في الثالثة والنصف عصرا. وفي التوقيت نفسه، يلتقي السبت الثاني من ديسمبر فريقا أساريا والمدينة على ملعب الزاوية أيضا.

ويشهد الأحد 3 ديسمبر مواجهتين: المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف، ويتواجه في الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء. بينما تأجل لقاء السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، ويخلد فريق الخمس للراحة.

جدول مباريات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)

جدول مباريات الأسبوع الخامس من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)