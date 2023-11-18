«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، اليوم السبت، جدول مباريات الأسبوعين الثالث والرابع، ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024.

الأسبوع الثالث

تجرى أربع مواجهات في تمام الثالثة عصرا، والبداية يوم الجمعة 24 نوفمبر بلقاء التعاون مع التحدي على ملعب 10 يونيو إجدابيا.

- توقف الدوري يمنح الأندية الليبية حزمة وديات متنوعة في الداخل والخارج

وفي اليوم التالي، السبت، تجرى مواجهتان: الصقور مع الأخضر على ملعب طبرق، والصداقة مع الأهلي بنغازي على ملعب شحات. أما الأحد 26 نوفمبر فيشهد مباراة المروج مع النصر على ملعب بشير جودة في المرج.

الأسبوع الرابع

تنطلق منافسات الأسبوع الرابع الجمعة الأول من ديسمبر، حيث سيلتقي في تمام الثالثة عصرا فريقا الصقور والصداقة على ملعب طبرق.

وفي يوم الجمعة نفسه، يواجه في تمام السابعة مساء التحدي فريق الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا. وفي اليوم التالي السبت 2 ديسمبر، يقابل في تمام الثالثة الأخضر فريق المروج على ملعب شيخ الشهداء.

وفي الإثنين 4 ديسمبر، يلتقي في تمام السابعة فريقا النصر والأنوار على ملعب شهداء بنينا. في حين تأجلت مباراة الهلال والتعاون بسبب مشاركة الهلال في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

جدول مباريات الأسبوع الثالث من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)

جدول مباريات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم)