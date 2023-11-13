توقف الدوري يمنح الأندية الليبية حزمة وديات متنوعة في الداخل والخارج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تخوض عدة فرق من المجموعة الأولى مباريات ودية في معسكرات محلية بمدينة طرابلس، أبرزها أندية الأخضر والنصر والصداقة والتحدي والتعاون، خلال فترة توقف الدوري الحالية.

أيضا تجرى مباريات ودية مع فرق المجموعة الثانية، ويوجد في المعسكر الخارجي فريقا المروج والهلال بالعاصمة المصرية القاهرة.

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ففي معسكر طرابلس أجرى فريق التحدي مباراة ودية مع فريق الاتحاد، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، وخاض الأخضر مباراة ودية مع فريق أبوسليم، وانتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وخاض فريق الصداقة ودية مع فريق الأحرار بزلتين، وانتهت بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف، وخاض النصر ودية أمام المدينة، وانتهت بفوز المدينة بهدفين مقابل هدف.