النصر يواجه الأخضر.. الأهلي طرابلس يستقبل الملعب الليبي في افتتاح «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة النسخة 49 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024 عن مواجهات متوازنة في افتتاح المسابقة.

ففي الجولة الأولى للمجموعة الأولى أوقعت القرعة النصر في مواجهة الأخضر في أقوى المباريات، بينما يقابل الوافد الجديد فريق الأنوار نظيره الأهلي بنغازي، بينما يلعب الصداقة ضد التعاون، ويلتقي المروج التحدي، ويواجه الهلال فريق الصقور، وحددت القرعة موعد ديربي الأهلي بنغازي والنصر في الجولة السادسة من المسابقة.

الاتحاد يقابل المدينة.. والاتحاد المصراتي أمام أبوسليم

وفي الجولة الأولى للمجموعة الثانية يلتقي بطل الدوري الأهلي طرابلس الوافد الجديد الملعب الليبي، بينما يقابل الاتحاد منافسه المدينة، ويقابل الاتحاد المصراتي نظيره أبوسليم.

- المروج يلحق بالأنوار في الدوري الليبي الممتاز بانتصار ثلاثي

- الملعب الليبي في الصدارة.. والشموع والبشائر أقرب الملاحقين بالدوري المؤهل للممتاز (صور)

ويلتقي السويحلي منافسه الخمس، فيما يستقبل أساريا فريق الأولمبي في ديربي الزاوية، وحددت القرعة الأسبوع الرابع موعداً لديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

تكليف الباشا مهام رئيس لجنة المسابقات

وشهدت القرعة حضور رئيس لجنة تنظيم المسابقات الجديد بالاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد الباشا، حيث كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد الباشا مهام رئيس لجنة المسابقات في الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

سبق للباشا أن كان رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، وعمل مقرراً بالاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، وأيضاً رئيساً للجنة مسابقات الفئات السنية، كما أسهم في سحب القرعة عضو لجنة المسابقات خالد الجعفري، والنجم الدولي السابق عبدالحكيم السويح هداف الدوري الليبي لموسمين متتالين، ولاعب دارنس الأسبق الهواري ساسي.