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الملعب الليبي في الصدارة.. والشموع والبشائر أقرب الملاحقين بالدوري المؤهل للممتاز (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 سبتمبر 2023, 05:53 مساء
الملعب الليبي في الصدارة.. والشموع والبشائر أقرب الملاحقين بالدوري المؤهل للممتاز (صور)
احتفالات في دوري الدرجة الأولى الليبي لقرب التأهل للدوري الممتاز. (فيسبوك)
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جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات الصعود لدوري القسم الممتاز لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

على ملعب مدينة البيضاء، النصر زليتن فاز على الوطن بهدفين دون مقابل، بواقع هدف في كل شوط، وبإمضاء اللاعب يسري حمزة.

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وفي ملعب مدينة شحات، فاز الملعب الليبي على النهضة بهدف، جاء في شوط المباراة الثاني من علامة الجزاء بإمضاء اللاعب محمد زكي.

وبملعب مدينة درنة، فاز الشموع على البشائر بهدفين لهدف. وجاء هدفا الشموع في شوط المباراة الثاني عبر اللاعبين محمد اقشيرة وطارق الغرابلي.

الترتيب قبل الجولة الأخيرة
الملعب الليبي في الصدارة برصيد 9 نقاط، وأقرب الملاحقين الشموع والبشائر برصيد 8 نقاط لكل منهما، والنهضة 7 نقاط، والنصر زليتن أكمل مبارياته وفي رصيده 7 نقاط، والترسانة سادسا برصيد 5 نقاط، والوطن في الترتيب السابع والأخير بـ3 نقاط.

مباريات الجولة الأخيرة
تجرى مباريات الجولة الأخيرة الثلاثاء 12 سبتمبر. فعلى ملعب شحات، النهضة يلتقي الترسانة. وفي ملعب درنة، الوطن يواجه البشائر. وبملعب البيضاء، الشموع يتبارى مع الملعب الليبي.

منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
احتفالات في دوري الدرجة الأولى الليبي لقرب التأهل للدوري الممتاز. (فيسبوك)
احتفالات في دوري الدرجة الأولى الليبي لقرب التأهل للدوري الممتاز. (فيسبوك)
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