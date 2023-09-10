المروج يلحق بالأنوار في الدوري الليبي الممتاز بانتصار ثلاثي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتزع فريق المروج العريق البطاقة الثانية في المجموعة الأولى للصعود إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه أمس السبت على فريق الأنوار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى.

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بذلك، عاد فريق المروج إلي الدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما، ليلحق بفريق الأنوار الذي تأهل إلى الدوري الممتاز في الجولة الخامسة.