الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عُقِد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي بحضور ممثلي الفريقين وأطقم التحكيم ومراقب المباراة المرتقبة بين الفريقين في ملعب مدينة أبها السعودية المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن اليوم الأول للبطولة العربية للأندية.

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فريق الأهلي طرابلس يخوض اللقاء بالغلالة الخضراء والهلال السعودي سيخوض اللقاء بالغلالة الزرقاء. واستعد الأهلي طرابلس للمباراة بإجراء عدد من الحصص التدريبية منذ وصوله السعودية، دون أن يخوض أي لقاء ودي بينما فريق الهلال السعودي خاض العديد من المباريات الودية آخرها أمام الكويت الكويتي والتي انتهت لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم يزور الأهلي طرابلس

انضم لبعثة الأهلي طرابلس أمس الثلاثاء اللاعبون أحمد كرواع وصالح الطاهر، كما زار أمس الثلاثاء بعثة فريق الأهلي طرابلس الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي.

الأهلي طرابلس يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، بعد تعاقده مع عدد من اللاعبين الجدد استعدادًا للبطولة العربية ومنافسات أفريقيا.

نشنوش وجريا في المؤتمر الصحفي. (فيسبوك)

فاعليات المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي. (فيسبوك)

فاعليات المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي. (فيسبوك)