شاهد.. طارق جرايا عبر «في التسعين» على «Wtv»: الأهلي طرابلس في مهمة تمثيل الكرة الليبية بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، التونسي طارق جرايا، لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الثلاثاء، وقبل 24 ساعة من انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية في السعودية.

وقال طارق جرايا، لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «مواجهات البطولة العربية أمام الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي، ستكون صعبة، وكانت تحتاج إلى فترة إعداد أفضل، إلا أن ضيق الوقت بين انتهاء مسابقة الدوري الليبي، وبداية البطولة العربية، وقف حائلًا، لكن، تظل مواجهات كبيرة ومهمة، وسيكون الأهلي طرابلس (الزعيم) في الموعد».

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وأضاف المدرب التونسي طارق جرايا في حديثه إلى برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «لا بُد أن نمثل ليبيا والكرة الليبية أفضل تمثيل في المشاركات الخارجية، والأهلي طرابلس اعتاد على هذه النوعية من المواقف، رغم أنه أكثر الأندية لعبًا للمباريات في موسم كروي طويل».

وأكمل طارق جرايا لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «نتمنى ألا تخوننا اللياقة البدنية، ونحن جاهزون لجميع النجوم الكبيرة، رغم الغيابات في صفوفنا نتيجة الإصابات».