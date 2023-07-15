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شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 15 يوليو 2023, 09:07 مساء
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم 15 يوليو 2023 بالتجمع الثاني لدوري كرة السلة (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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حقق فريق كرة السلة بنادي الأهلي طرابلس فوزا كبيرا على الاتحاد بنتيجة 82 - 68، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في مجمع سليمان الضراط في بنغازي ضمن منافسات إياب رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة.

سيطرة الأهلي طرابلس
شهدت المباراة من بدايتها تفوقا ملحوظا من جانب الأهلي طرابلس الذي تمكن من إنهاء الفترة الأولى لمصلحته بنتيجة 19 – 14، وهو التفوق الذي تواصل في الفترة الثانية التي أنهاها الأهلي طرابلس بنتيجة 16 – 12، لتصبح نتيجة الشوط الأول تقدم الأهلي طرابلس على الاتحاد 35 – 26.

وفي الشوط الثاني حسم الأهلي طرابلس الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 25 – 22، كما أنهى الأهلي طرابلس الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة 22 – 20، لتصبح النتيجة النهائية للمباراة فوز الأهلي طرابلس 82 – 68.

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بهذه النتيجة واصل الأهلي طرابلس تصدره لترتيب رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة برصيد سبع نقاط، متساويا مع الأهلي بنغازي في الرصيد، غير أن الأهلي طرابلس يتفوق بفارق السلات المسجلة خاصة بعدما فارق سلاته إلى 36 سلة، بينما ارتفع رصيد الأهلي بنغازي من السلات إلى عشر سلات عقب فوزه اليوم على النصر 81 – 70.

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