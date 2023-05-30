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سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 مايو 2023, 07:54 مساء
سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية
فريق السلة بنادي الاتحاد (أرشيفية: الإنترنت)
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حقق فريق الاتحاد فوزًا على المروج في الجولة التاسعة لثماني الدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

انتهى ربع المباراة الأول بتقدم المروج بفارق سلة 24 /22، بينما كانت الأفضلية في الربع الثاني لفريق الاتحاد الذي سجل 19 نقطة مقابل 8 نقاط للمروج لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد 41 / 27.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 43 نقطة مقابل 23 نقطة للمروج، لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد 82/ 71، ليرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 16 وصار المروج بـ12 نقطة.

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