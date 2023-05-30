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تغريم المروج وحرمانه من جماهيره بعد الاعتداء على الحكام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 مايو 2023, 12:34 مساء
تغريم المروج وحرمانه من جماهيره بعد الاعتداء على الحكام
لاعبو فريق المروج الليبي لكرة السلة خلال مواجهة الأهلي طرابلس في الدوري، 28 مايو 2023. (الإنترنت)
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أصدرت اللجنة المشرفة على نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة قرارا بتغريم نادي المروج بمبلغ 20 ألف دينار، ونقل جميع مبارياته المتبقية في الموسم الرياضي (2022- 2023) خارج ملعبه ودون حضور الجمهور، إلى مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

وجاء القرار عقب اعتداء بعض مشجعي فريق المروج بالضرب على حكام مباراة فريقهم مع الأهلى طرابلس، في إطار منافسات مرحلة الإياب من دور الثمانية للدوري الليبي لكرة السلة داخل غرفة التحكيم.

الخسارة قبل الاعتداء
وتعرض المروج للخسارة في المباراة أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى من مرحلة الإياب بـ80 نقطة مقابل 69 نقطة.

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ومُني المروج بالخسارة في المباراة الأخيرة لهم أمام نظيره الاتحاد بـ84 نقطة مقابل 70، لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب.

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