فوز جديد لسلة الأهلي بنغازي بدوري الثمانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق الأهلي بنغازي نتائجه الإيجابية وصدارة ثماني الدوري الليبي لكرة السلة بتحقيق الفوز التاسع على التوالي، على حساب فريق المدينة في المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى بطرابلس.

تقدَّم الأهلي بنغازي بنتيجة الربع الأول وبفارق سبع نقاط بنتيجة 23 / 16، قبل أن يضيف في الربع الثاني 18 نقطة، مقابل 13 نقطة للمدينة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلى بنغازي 41 / 29.

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واصل الأهلي تفوقه وأضاف في الربعين الثالث والرابع 39 نقطة مقابل 28 نقطة للمدينة، لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بنغازي بنتيجة 80 / 57، ويواصل صدارته بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة من تسع مباريات، وبقي المدينة بـتسع نقاط.