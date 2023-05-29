فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الأهلي طرابلس فوزًا عريضًا، اليوم الإثنين، في ثماني دوري السلة، على حساب الهلال في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

في الربعين الأول والثاني كانت الأفضلية والسيطرة للأهلي طرابلس الذي سجل 57 نقطة مقابل 18 نقطة للهلال، وأضاف في الربعين الثالث والرابع 48 نقطة مقابل 30 نقطة للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الأهلى طرابلس بنتيجة 105/48. وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 17 نقطة، وصار الهلال بـ10 نقاط.

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وفي مباراة أخرى اليوم أيضًا واصل فريق الأهلي بنغازي صدارة ثماني الدوري الليبي لكرة السلة بتحقيق الفوز التاسع على التوالي، على حساب فريق المدينة بنتيجة 80/57، في المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى بطرابلس.