ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أشاد رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، بدعم وتشجيع وتحفيز وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، الشباب.

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وأتاح الوزير الفرصة لطلاب ليبيا، للمشاركة في بطولة الألعاب الجامعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وتستضيف المنافسات مدينة تشنغدو الصينية في الفترة من 27 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وأضاف حشاد قائلا، «إن مشاركة طلاب ليبيا فى هذا المحفل العالمى ستكون بـ12 لعبة رياضية، هى: القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة والمبارزة والجودو والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والووشو والمضرب».