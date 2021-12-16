أبوسليم يستضيف سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي

سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي. (الإنترنت)

وجه أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، التحية إلى المجلس البلدي أبوسليم على دعمهم وتحفيزهم وتعاونهم في إنجاح العديد من الفعاليات الرياضية.

وقال حشاد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن غابة النصر بطرابلس ستحتضن السبت المقبل 18 ديسمبر، سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي أبوسليم.

وأضاف «حشاد» أن عدد المسجلين مبدئيًا فى السباق وصل إلى 63 مشاركا من مختلف الجامعات الليبية، والمعاهد العليا، وتم استبعاد 9 منهم لعدم توفر شرط العمر.

وواصل «حشاد»: أسندت مهمة مدير عام البطولة للصديق العباسي، ومدير لجنة التحكيم لإبراهيم الذويب، ومدير اللجنة الفنية لآدم الشيباني.

واختتم حديثه بأن المتفوقين ستحتاج لهم فرصة المشاركة، في بطولة الجامعات العالمية للعدو الريفي الذى سيقام بالبرتغال العام المقبل 2022.